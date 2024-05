1 Ein Mercedes Sprinter fuhr kurz nach der Auffahrt gegen zwei in einer Haltebucht parkenden Lkw. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

In Zuffenhausen ist es am Mittwochmorgen auf der B10 zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen gekommen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt und es entstand ein sechsstelliger Sachschaden.











Link kopiert



Am Mittwochmorgen kam laut Polizei es auf der B10 in Zuffenhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und ein extrem hoher Sachschaden entstand. Ein 23 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinters fuhr demnach gegen 5 Uhr auf Höhe der Neuwirtshauskreuzung auf die B10 in Richtung Korntal auf. Kurz nach der Auffahrt soll er nach Polizeiangaben gegen zwei Lastkraftwagen, die in einer Haltebucht parkten, gestoßen sein.