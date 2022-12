1 Unverletzt blieb eine junge Frau bei einem Unfall am Donnerstagabend bei Korntal-Münchingen. Dabei überschlug sich ihr Wagen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Eine junge Frau will am Donnerstagabend von der A81 auf die B10 fahren. Dabei war sie auf der nassen Straße vermutlich zu schnell unterwegs. Das hatte fatale Folgen.















Ein Schaden von mindestens 25 000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagabend auf der Überleitung von der A 81 auf die B 10. Wie die Polizei berichtet, verließ gegen 21.45 Uhr eine 27 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem BMW die Autobahn an der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen, um weiter auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart zu fahren. Auf dem Einfädelungsstreifen der B 10 geriet der Wagen auf der nassen Straße ins Schleudern und prallte gegen eine Schutzplanke. Die Polizei vermutet, dass die junge Frau zu dem Zeitpunkt zu schnell unterwegs war, trotz der Witterung.

Die Fahrerin bleibt trotz Überschlag unverletzt

Nach der Kollision mit der Leitplanke wurde der BMW zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Möglicherweise weil sie gegenlenkte, stieß das Fahrzeug erneut gegen die Leitplanke, überschlug sich dieses Mal und stoppte stark beschädigt auf der B 10. Die 27-Jährige wurde nach eigenen Angaben nicht verletzt, so die Polizei. Das Auto wurde abgeschleppt. Wie hoch die Schäden an der Leitplanke und Fahrbahn sind, kann die Polizei noch nicht beziffern. Während sie den Unfall aufnahm, wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zu nennenswerten Störungen sei es aber nicht gekommen.