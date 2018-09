B-Junioren-Stadtderby in Stuttgart Liveticker: Der VfB führt gegen die Stuttgarter Kickers

Von red 19. September 2018 - 14:00 Uhr

Die VfB U17 empfängt die Stuttgarter Kickers an diesem Mittwoch. Wir tickern live. Foto: FuPa/Lommel

Die U17 des VfB Stuttgart empfängt die Stuttgarter Kickers an diesem Mittwoch. Wir tickern die Partie live aus dem Robert-Schlienz-Stadion.

Stuttgart - Der Tabellenvierte VfB Stuttgart empfängt den Achten Stuttgarter Kickers – das ist rein tabellarisch die Ausgangssituation in der U17-Bundesliga an diesem Mittwoch, wenn im Robert-Schlienz-Stadion in Bad Cannstatt das Stuttgarter Stadtderby ansteht.

Der VfB Stuttgart hat mit Trainer Murat Isik die Favoritenrolle inne und zudem mit Maurice Kramny den Toptorjäger der Liga in den Reihen. Neun Treffer in fünf Spielen gelangen dem Sohn des ehemaligen VfB-Trainers Jürgen Kramny bereits.

Unsere Redaktion ist vor Ort und begleitet die Partie mit einem Liveticker. Spielbeginn im Robert-Schlienz-Stadion ist um 18 Uhr.