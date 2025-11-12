B 328 in Backnang: Bauarbeiten an der Anschlussstelle Backnang-West beginnen

An der Auffahrt von der B 328 auf die B 14 bei Backnang-West haben am 12. November die Straßenbauarbeiten begonnen. Die Abbiegespur wird verbreitert, die Verkehrsführung ändert sich.
Verkehrsteilnehmer aufgepasst: An der Anschlussstelle Backnang-West (Rems-Murr-Kreis) haben am Mittwochmorgen, 12. November, weitere Straßenbauarbeiten begonnen. Nach Angaben des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart wird der bestehende Abbiegestreifen der B 328 zur Auffahrt auf die B 14 zunächst zurückgebaut und anschließend auf die geplante Endbreite ausgebaut.