B 312 Neckartenzlingen 77-Jähriger wendet auf B 312 – es kommt zu einem schweren Unfall

16. August 2018

Ein Mitsubishi-Fahrer hat seinen Wagen auf der B 312 bei Neckartenzlingen verbotswidrig gewendet. Zwei Autos stoßen zusammen: Vier Menschen werden teils schwer verletzt.





Neckartenzlingen - Zwei Schwerverletzte und 23 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 312 auf Höhe von Neckartenzlingen ereignet hat. Das teilt die Polizei mit. Ein 77-jähriger Mitsubishi-Fahrer fuhr gegen 17.30 Uhr auf der B 312 von Stuttgart in Richtung Reutlingen. Auf Höhe Neckartenzlingen fuhr der Senior in eine Haltebucht rechts neben der Fahrbahn. Laut Zeugenaussagen begann er dann seinen Wagen zu wenden – was dort verboten ist.

Ein 80-jähriger Fahrer kam mit seinem VW ebenfalls aus Richtung Stuttgart und stieß gegen die linke Fahrzeugseite des Mitsubishi. Der 77-Jährige wurde in seinem Mitsubishi eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall schwer, ihre Beifahrerinnen jeweils leicht verletzt. Zum Transport der Verletzten in umliegende Krankenhäuser wurde unter anderem ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Der betroffene Streckenabschnitt der B 312 wurde gesperrt, der Verkehr örtlich umgeleitet.