7 Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Foto: SDMG

Ein Audi-Fahrer kommt auf der B 312 bei Neckartailfingen auf die Gegenspur und kracht in einen Sattelzug.

Neckartailfingen - Eine verletzte Person, ein Schaden von 75 000 Euro und erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag bei Neckartailfingen (Kreis Esslingen).

Wie die Polizei berichtet, kam ein 22-Jähriger auf der B 312 von Metzingen Richtung Stuttgart mit seinem Audi gegen 17.30 Uhr auf die Gegenfahrbahn. Er krachte seitlich in einen Sattelzug. Im weiteren Verlauf streifte der Audi an der kompletten, linken Seite des Aufliegers entlang. Anschließend blieb das Auto des Unfallverursachers auf seinem Fahrstreifen am rechten Fahrbahnrand stehen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-jährige Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. An dem Fahrzeug brach jedoch eine Achse, und es mussten Spezialabschlepper angefordert werden, um den Lkw zu bergen. Dafür mussten zeitweise beide Fahrbahnen komplett gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Von etwa 20.40 Uhr an war die Straße wieder komplett befahrbar.