B-295-Tunnel in Stuttgart Mehrfach gegen Tunnelwand geschleudert

Von red 22. April 2018 - 19:22 Uhr

Im B-295-Tunnel hat sich am Sonntagmorgen ein Unfall ereignet. Foto: Phillip Weingand / STZN

Ein 18-Jähriger fährt mit seinem 3er-BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den B-295-Tunnel ein und verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Stuttgart - Eine Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte sowie mehrere tausend Euro Schaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen im B-295-Tunnel ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 18-Jähriger gegen 06.15 Uhr mit seinem 3er-BMW aus Richtung Weilimdorf mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Tunnel ein und verlor nach cirka 600 Metern die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er geriet zunächst auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen die linke und danach gegen die rechte Tunnelwand. Unfallspuren und Fahrzeugteile waren danach auf einer Länge von über 300 Metern verteilt. Im Fahrzeug befanden sich noch zwei weitere Personen, eine 17-Jährige, die schwer verletzt wurde sowie ein 18-Jähriger, der lediglich leichte Blessuren davon trug.

Die drei Verletzten wurden an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in Stuttgarter Krankenhäuser gebracht. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Totalschaden in Höhe von cirka 5.000 Euro, der Schaden, der am Tunnel entstanden ist, kann noch nicht beziffert werden.