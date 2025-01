B 29 zwischen Urbach und Lorch: Wieslauftalbrücke wird saniert: Fahrstreifen gesperrt

1 Wegen gesperrter Fahrstreifen kann es auf der B 29 ab Montag Stau geben Foto: Gottfried Stoppel

Von Montag an müssen Verkehrsteilnehmer auf der B 29 mit Verzögerungen rechnen. Zwischen Urbach und Lorch laufen bis Ende April Sanierungsarbeiten, zum Beispiel an der Wieslauftalbrücke.











Von kommenden Montag, 3. Februar, an will das Regierungspräsidium Stuttgart den zweiten Abschnitt der im April vergangenen Jahres begonnenen Sanierung der B 29 in Angriff nehmen. Betroffen ist der Bereich zwischen Urbach (Rems-Murr-Kreis) und Lorch (Ostalbkreis), auf dem laut der Behörde „umfassende Sanierungsarbeiten“ geplant sind.