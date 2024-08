B 27 Zwischen Stuttgart und Ludwigsburg: Marode B 27-Brücke wird erneuert – Einschränkungen für Autofahrer

Schon lange ist die B27-Brücke bei der Ausfahrt, die zum Kornwestheimer Autokino und zum W&W-Campus so marode, dass sie abgestützt werden muss. Nun soll die Brücke erneuert werden. Das hat Folgen für die Autofahrer zwischen Ludwigsburg und Stuttgart.

Dieser Tage beginnen Bauarbeiten, die mehr als ein Jahr dauern sollen und für Autofahrer zwischen Ludwigsburg und Stuttgart Einschränkungen mit sich bringen: Bis voraussichtlich Ende September 2025 wird auf dem in Kornwestheim gelegenen Streckenabschnitt der B 27 zwischen Stuttgart und Ludwigsburg ein Ersatzneubau für das dort bestehende Brückenbauwerk erstellt. Die Brücke überführt die B 27 an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd über die Hohenzollernstraße.

Vollsperrung nicht erforderlich

Während der Bauzeit müssen der B27-Brücke müssen sich Autofahrer auf Einschränkungen gefasst machen. /Peter Mann

Im Zuge des Baus wird der straßenbegleitende Geh- und Radweg entlang der Hohenzollernstraße ertüchtigt und bereichsweise verbreitert. Der Bauablauf gliedert sich in mehrere Bauphasen. Abbruch und Neubau finden dabei getrennt nach Fahrtrichtung statt. Der Verkehr fließt währenddessen auf der jeweils gegenüberliegenden Seite. Auf diese Weise kann während der Brückenbauarbeiten über die gesamte Bauzeit der Verkehr in jede Fahrtrichtung aufrechterhalten werden. Eine Vollsperrung der B 27 wird also nicht erforderlich sein.

Bauarbeiten bis Ende September 2025

Für die Bauarbeiten wird die Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd – mit Ausnahme der Einfahrt auf die B 27 aus Richtung des W&W-Campus und dem Autokino in Fahrtrichtung Stuttgart – für die gesamte Bauzeit komplett bis voraussichtlich Ende September 2025 gesperrt. Die Umleitung aus Stuttgart kommend erfolgt einerseits über die B 27a bei Stuttgart-Stammheim und die Westrandstraße in Kornwestheim.

Zusätzlich ist auch der Weg über die B 27 weiter nach Ludwigsburg und dort über die Friedrich- und Hohenzollernstraße möglich. Für den Fuß- und Radverkehr wird ebenfalls eine Umleitung ausgeschildert.