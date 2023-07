7 Die Brücke wurde samt Pfeiler um acht Zentimeter angehoben und dann nach links geschoben – um exakt 10,55 Meter. Foto: /Simon Granville

Premiere in Deutschland: Zum ersten Mal wurde eine Brücke mit vier Pfeilern und Fundamenten in dieser Größe an ihren künftigen Platz geschoben. Die spektakuläre Aktion geschah zwischen Kornwestheim und Ludwigsburg.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kornwestheim - Es fühlt sich an, als bebe die Erde. Es zischt gewaltig. Denn nicht Kräfte aus dem Erdinneren lassen die östliche Gumpenbachbrücke an diesem Mittwoch erzittern, sondern gewaltige Hydraulikzylinder. Sie drücken wieder und wieder gegen das Fundament des 100 Meter langen Bauwerks. So schieben sie die Brücke in ihre endgültige Position auf der Bundesstraße 27 bei Kornwestheim-Nord (Kreis Ludwigsburg). Ganze 10,55 Meter wandert der Koloss an diesem strahlend sonnigen Morgen von Ost nach West.