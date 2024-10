B 27 in Richtung Stuttgart: Auto gerät bei Schlaitdorf während der Fahrt in Brand

1 Die Polizei sicherte die Unfallstelle, erst um 16 Uhr waren wieder beide Spuren frei. (Symbolfoto) Foto: Adobe Stock/David Breidert

Auf der B 27 in Richtung Stuttgart hat am Freitagmittag bei Schlaitdorf (Kreis Esslingen) ein Auto während der Fahrt zu brennen begonnen. Die Bundesstraße musste über Stunden gesperrt bleiben.











Link kopiert



Am Freitagmittag ist auf der B 27 in Höhe Häslach (Kreis Esslingen) ein Ford EcoSport in Brand geraten. Eine 31-jährige Frau war nach Angaben der Polizei gegen 12.30 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs, als ein Feuer im Motorraum ausbrach. Als Ursache gehen die Ermittler bislang von einem technischen Defekt aus.