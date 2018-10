B 27 bei Leinfelden-Echterdingen Verletzte und Vollsperrung nach schwerem Unfall

Von kaw 05. Oktober 2018 - 10:55 Uhr

Auf der B 27 Richtung Stuttgart kommt es zu einem schweren Unfall mit mehreren Schwerverletzten. Die Straße muss voll gesperrt werden. Die Verkehrsbehinderungen sind erheblich.





Leinfelden-Echterdingen - Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr ist es auf der B 27 von Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) Richtung Stuttgart zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen berichtete, streifte eine 46-jährige Opel-Fahrerin auf Höhe des Echterdinger Eis einen Sattelzug und verlor daraufhin die Kontrolle über ihren Wagen. Sie prallte zunächst gegen einen Smart, der in die gleiche Richtung fuhr, anschließend in die Mittelleitplanken. Eine nachfolgende 55-jährige Ford-Fahrerin fuhr Sekundenbruchteile später mit voller Wucht in die Unfallstelle. Die Opel-Fahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Die Fahrerin des Ford und ihr 51-jähriger Beifahrer sowie der 32 Jahre alte Smart-Fahrer wurden schwer verletzt vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 49-jährige Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Die Bundesstraße musste zur Landung des Rettungshubschraubers , für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Diese Sperrung sowie die Bergungsmaßnahmen dauern derzeit noch an. (Stand: 11.45 Uhr). Der Verkehr staute sich zeitweise bis zum Aichtal-Viadukt. Örtlich wurden Umleitungen eingerichtet, allerdings gibt es auch dort erhebliche Verkehrsbehinderungen und lange Staus.

Den entstandenen Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beziffert die Polizei auf mindestens 46 000 Euro.