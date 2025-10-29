B 27-Baustelle in Bietigheim: Verkehr in Bietigheim wird neu geleitet – auch Fußgänger und Radler betroffen

Nächster Schritt im Großprojekt B 27-Sanierung: Ab Montag ändert sich die Verkehrsführung in Bietigheim. Wann der neue Bauabschnitt fertig sein soll und worauf Fußgänger achten müssen.
Im Zuge der B 27-Sanierung in Bietigheim steht erneut eine Änderung der Verkehrsführung an. Wie das Regierungspräsidium Stuttgart mitteilt, sollen am Samstag, 1. November, die Arbeiten auf der B 27 im Bauabschnitt 3 zwischen dem DB-Parkhaus und der Bahnhofskreuzung stadteinwärts fertiggestellt werden. Das hat Folgen für Autofahrer und Fußgänger.