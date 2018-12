B 14 nach Unfall gesperrt Autofahrer kommt bei Winnenden ums Leben

Von red 27. Dezember 2018 - 09:16 Uhr

Die B 14 ist derzeit nach einem Unfall gesperrt. Foto: dpa

Nach einem Unfall, bei dem ein Autofahrer ums Leben gekommen ist, bleibt die B 14 laut Polizeiangaben zwischen Winnenden-Süd und dem Leutenbachtunnel in Richtung Backnang voraussichtlich über mehrere Stunden gesperrt. Ortskundige Autofahrer sollten das Gebiet weiträumig umfahren.

Winnenden - Bei einem Verkehrsunfall auf der B 14 zwischen den Anschlussstellen Winnenden-West und Winnenden-Süd (Rems-Murr-Kreis) ist am frühen Donnerstagmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann mit seinem Citroën in Richtung Backnang unterwegs, als er gegen 5 Uhr auf einer Brücke – vermutlich an einer glatten Stelle – ins Schleudern kam und mit seinem Auto in die Leitplanke krachte. Auf der rechten Fahrspur kam er schließlich zum Stehen.

Mehr zum Thema

Mann erliegt seinen Verletzungen

Eine nachfolgende Autofahrerin konnte wohl nicht mehr bremsen. Nach Polizeiangaben fuhr sie mit ihrem Seat-Kleinwagen auf den stehenden Citroën auf. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und in eine Klinik gebracht. Der Mann allerdings wurde so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle notärztlich versorgt werden musste und dann in ein Krankenhaus gefahren wurde. Dort erlag er jedoch wenig später seinen Verletzungen.

Die Identität des Verstorbenen wie auch die näheren Unfallumstände sind derzeit laut Polizei noch unklar. Es wird aber vermutet, dass sich der Mann zum Zeitpunkt des Folgeunfalls bereits außerhalb seines Fahrzeugs befunden hatte. Zur Klärung des Geschehens wird nun ein Gutachter hinzugezogen.

Straße bleibt stundenlang gesperrt

Die Sperrung der Bundesstraße in Richtung Backnang bleibt daber voraussichtlich noch mehrere Stunden aufrechterhalten – so lange, bis die Unfallaufnahme beendet ist. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Ablauf machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall unter Telefon 0 79 04 / 9 42 60 zu melden.