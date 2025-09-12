B 14 in Stuttgart-Mitte: Wo ist was? Neue Medienwand wirbt für Staatsgalerie & Co.

Schnell erfahren, was gerade in der Staatsgalerie, im Staatstheater oder in der Landesbibliothek passiert? Eine neue Medienwand an der B 14 macht es möglich. Taugt sie etwas?

Für Arne Braun, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg, ist es ein „weiterer Schritt zur besseren Sichtbarmachung unserer hochkarätigen Kultureinrichtungen in der Stadtmitte Stuttgarts“. „Aus dem Akademiegarten kommend“, ergänzt Braun fast schwärmerisch, „geht man auf dieses Panorama zu und wird mit Filmsequenzen und QR-Codes zum aktuellen Programm des jeweiligen Hauses empfangen“.

Medienwand an der B 14 in Stuttgart als Blickfang

Das Ziel der digitalen Infotafel? „Die Medienwand“, heißt es offiziell, „soll als Blickfang die Aufmerksamkeit auf die Institutionen und Angebote der Kulturmeile lenken. In die Wand aus Messing sind neun Monitore in ein Relief des Stadtgrundrisses und einzelne Reliefs der mitwirkenden Häuser integriert. Auf diesen Monitoren werden Inhalte zu den jeweiligen Institutionen präsentiert, die per QR-Code abrufbar sind“.

Zur Enthüllung der Medienwand sind am Freitagvormittag Verantwortliche der elf Kultureinrichtungen und Vertreterinnen und Vertreter des Landtags gekommen. Die Stimmung ist gut – dem von Staatssekretär Braun angesprochenen „weiteren Schritt“ in Sachen erhöhte Sichtbarkeit der Kultureinrichtungen an der Stadtautobahn B 14 gilt am Freitagvormittag Beifall.