In Stuttgart ist am Freitagnachmittag ein Auto von der Straße abgekommen und hat sich in der Folge überschlagen. Wie die Polizei berichtet, war die 31 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo gegen 16.45 Uhr gemeinsam mit ihrem gleichaltrigen Beifahrer auf der B 14 in Richtung Heslacher Tunnel unterwegs. Im Bereich des Schattenrings kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr nach rechts in die Böschung.

Ihr Auto überschlug sich und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Rettungskräfte versorgten die Leichtverletzten und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Sperrungen im Bereich der Unfallstelle.