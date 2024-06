1 Erst kürzlich wurde am Westportal ein neuer Belag für den Tunnel aufgebracht. Am 1. Juli beginnen oberhalb des Portals die Erkundungsarbeiten für den neuen Versorgungsstollen. Foto: her

Bereits 2002 war der Tunnel im ADAC-Test durchgefallen. Nach Sanierungsarbeiten folgte 2006 das Urteil „sehr gut“. Das Regierungspräsidium konstatiert nun erneut Sicherheitsmängel. Wegen notwendiger Probebohrungen gibt’s ab 1. Juli Einschränkungen der Wirtschaftswege in den Weinbergen.











Tausende Pendler nutzen täglich den Fellbacher Kappelbergtunnel als wichtigste Straßenverbindung zwischen dem Rems-Murr-Kreis und der Landeshauptstadt. Umso aufmerksamer werden dann offenkundig unvermeidliche Veränderungen auf diesem Abschnitt der Bundesstraße 14 registriert. So etwa die in der vergangenen Woche ohne jegliche Vorwarnung vom Regierungspräsidium Stuttgart (RP) angeordnete Regelung, wonach aus Sicherheitsgründen in den beiden Tunnelröhren sowie teilweise auch davor und danach Tempo 80 gelten müsse – ähnlich übrigens wie im Leutenbachtunnel, was dort ebenfalls etliche und heftige Protestnoten verursacht hat.