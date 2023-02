1 Die Polizei musste den Verkehr umleiten. Foto: Phillip Weinga/nd

Am Dienstagmorgen fährt ein ein Volvo in den Gegenverkehr, streift einen Mercedes und stößt frontal mit einem Seat Leon zusammen, zwei Fahrer werden verletzt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein 38-jähriger Volvo-Fahrer war am Dienstag gegen 6.15 Uhr auf der B 14 zwischen Strümpfelbach und Backnang unterwegs. Laut Polizei sei er vermutlich infolge eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn gefahren, streifte dort einen entgegenkommenden Mercedes und stieß frontal mit einem weiteren nachfolgenden Seat Leon zusammen. Die beiden Fahrer der entgegenkommenden Autos verletzten sich hierbei leicht, der Unfallverursacher blieb unversehrt. An den Autos, die alle abgeschleppt werden mussten, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 45 000 Euro Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.