1 Kurz hinter dem Kappelbergtunnel hat es in der Nacht einen Unfall gegeben. Foto: Phillip Weingand/STZN

Ein Mercedesfahrer ist nachts auf der B 14 unterwegs. Kurz hinter dem Fellbacher Kappelbergtunnel verliert der Autofahrer verliert die Kontrolle und landet in der Leitplanke. Ein BMW-Fahrer soll ihn geschnitten haben.















Ein 37-jähriger Autofahrer hat in der Nacht auf Freitag auf der B 14 bei Fellbach die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Laut Zeugenangaben soll der 37-jährige kurz hinter dem Kappelbergtunnel von einem anderen Wagen geschnitten worden sein – nun bittet die Polizei um Hinweise zum Unfallhergang und auf den möglichen Verursacher.

Der 37-Jährige war gegen 23.30 Uhr mit einem Mercedes auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Dort soll er von einem BMW rechts überholt worden sein, der dann auf den linken Fahrstreifen wechselte und den Autofahrer schnitt. Der 37-Jährige musste dadurch stark abbremsen und verlor bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Er prallte gegen die Mittelleitplanke, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand. Die Polizei bittet um Hinweise an die Telefonnummer 07 11/5 77 20.