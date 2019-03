1 Die Polizei ermittelt derzeit noch das Alter des Unfallverursachers und den an seinem Oldtimer-Sportwagen entstandenen Schaden. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Senior am Steuer eines Porsche biegt auf die B 10 Richtung Stuttgart ab, wird von einem Lkw über eine Verkehrsinsel geschleudert und kollidiert mit einem Skoda. Die Bundesstraße musste gesperrt werden.

Vaihingen-Enzweihingen - Ein Senior am Steuer eines Porsche, dessen Alter die Polizei noch nicht genau ermittelt hat, ein Lkw und ein Skoda waren am Dienstagnachmittag in einen Unfall auf der B 10 in Vaihingen-Enzweihingen (Kreis Ludwigsburg) verwickelt, die in der Folge zeitweise gesperrt werden musste.

Laut Polizei trug es sich so zu: Der Porschefahrer überfuhr beim Abbiegen auf die Bundesstraße in Richtung Stuttgart auf der Höhe Oberriexingen eine durchgezogene Linie und krachte etwa um 14.15 Uhr in einen Lkw. Durch den Zusammenprall wurde der Oldtimer-Sportwagen über eine Verkehrsinsel geschleudert und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem Skoda.

Fahrbahn wieder freigegeben

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beziffert ist bislang alleine der Sachschaden am Skoda mit 5000 Euro. Wie hoch der Schaden am Porsche-Oldtimer ist, der abgeschleppt werden musste, ist noch unklar. Die B 10 musste durch den Unfall für etwa eine Stunde teilweise gesperrt werden. Mittlerweile hat die Polizei alle Fahrbahnen wieder freigegeben.