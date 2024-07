Azubi im Mövenpick Airport Hotel: An der Rezeption laufen die Fäden zusammen

1 Der Rezeptionist am Mövenpick Airport Flughafen Stuttgart: Oliver Browne Foto: /Armin Friedl

Die Filder sind ein attraktiver Wirtschaftsstandort mit vielen Möglichkeiten für die Berufsausbildung. Wir stellen Azubis vor, die nun von ihren Firmen übernommen werden. So wie der Hotelfachmann Oliver Browne vom Mövenpick Airport Hotel.











Link kopiert



Das Mövenpick Airport Hotel am Stuttgarter Flughafen sollte sein Ausbildungsplatz sein und sonst kein anderes. Oliver Browne, bis vor kurzem Auszubildender, sagt das mit Bestimmtheit. Das mag erstaunen, denn Browne arbeitet dort am liebsten an der Rezeption. Und diese Menschen sind ja eigentlich die personifizierte Zurückhaltung, Höflichkeit und Diplomatie. Aber Selbstbewusstsein gehört eben auch dazu, um erfolgreich zu sein in der Branche: Positiv gestimmt sein, wo immer es möglich ist, bestimmt sein, wo immer es nötig ist. Und Browne begründet seine Wahl so: „Das ist ein großes Haus mit vielen Möglichkeiten. Und das Publikum ist sehr international. Das gefällt mir sehr. Hier kommen Leute aus der ganzen Welt. Die Rezeption ist der klassische Treffpunkt, hier laufen die Fäden zusammen.“