München - Der FC Bayern hat einen Medienbericht über eine Vertragsverlängerung von Torhüter Manuel Neuer dementiert. Die Münchner "Abendzeitung" meldete, dass der 40-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt um eine weitere Saison ausdehne und seine Karriere nicht beende. Das Blatt schrieb, dass zwischen dem Fußball-Rekordmeister und Neuer "alles ausgehandelt" sei und es nur noch um die offizielle Verkündung ginge.

"Das höre ich jetzt zum ersten Mal", sagte Sportdirektor Christoph Freund in der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel in Mainz auf eine entsprechende Frage. "Oft wissen die Medien mehr als wir anscheinend. Die Gespräche hat es noch nicht gegeben, darum bin ich ein bisschen verwundert. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Wir sind Mitte, Ende April und wir haben immer dasselbe gesagt: Dass wir mit Manu im Austausch sind." Neuer habe "seine Timeline", ergänzte Freund. "Aber wie gesagt: Es hat das Gespräch noch nicht gegeben mit Manu."

Neuer nach Pokal-Halbfinale: "Schaut gut aus"

Seit Monaten wird in München über die Zukunft des Erfolgskeepers debattiert. Die Vereinsbosse hatten dabei stets wiederholt, keine Eile zu haben. Nach dem Halbfinalsieg im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen (2:0) sagte der Weltmeister von 2014 beim Sender Sky angesprochen auf einen neuen Vertrag: "Ich werde jetzt nichts verkünden, das ist klar. Aber im Moment schaut es gut aus." Bei Sport1 kündigte er eine Entscheidung vor dem Pokal-Finale am 23. Mai an.

Am vorigen Wochenende feierte der Torwart-Routinier seine 13. Meisterschaft und zog mit dem bisherigen Rekord-Meisterspieler und ehemaligen Bayern-Teamkollegen Thomas Müller gleich. Neuer zeigte in dieser Saison mehrmals seine weiterhin vorhandene Extraklasse, etwa beim 2:1-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid oder in dieser Woche in Leverkusen. Zugleich fehlte er öfter als früher wegen Blessuren. Außerdem wurde er in dieser Spielzeit öfter geschont und durch Jonas Urbig ersetzt.