10 Ayse Caliskan vor dem Auto von „Shopping Queen“. Foto: privat

Die Friseurin Ayse Caliskan aus Fellbach hat nicht nur ein Faible für internationale Filmstars, sondern auch für extravagante Mode. Jetzt ist sie Kandidatin bei der Vox-Show „Shopping Queen“ mit Guido Maria Kretschmer.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Sie bringt Glanz und Glamour nach Fellbach, wird in etlichen Zeitungsartikeln oder Reportagen des Südwestrundfunks oder Regio TV auch schon mal als „Königin von Fellbach“ bezeichnet, nahm vor zwei Jahren am Stuttgarter Christopher Street Day im Pfauenkostüm teil – und nun will sie „Shopping Queen“ in der Styling-Doku des Senders Vox mit Moderator Guido Maria Kretschmer werden.