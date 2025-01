"The Voice Kids" startet mit zwei neuen Coaches und einer neuen Buzzer-Regel in die 13. Staffel. Sat.1 hat jetzt den Starttermin für die neuen Folgen bekanntgegeben.

"The Voice Kids" kehrt schon bald zurück. Die Musikshow wird die Premiere der 13. Staffel im Februar feiern. Mit dabei sind dieses Mal die Coaches Wincent Weiss (32), Stefanie Kloß (40), Clueso (44) und Ayliva (26), die alle unterschiedliche Erfahrungen mitbringen. Eine neue Buzzer-Regel könnte ihnen dabei allen zugutekommen.

Wie Sat.1 an diesem Dienstag bekanntgegeben hat, wird die neue Staffel des "The Voice of Germany"-Ablegers für junge Talente am Freitag, 21. Februar 2025, an den Start gehen. Ab da wird die Sendung immer freitags um 20:15 Uhr in Sat.1 und kostenlos auf Joyn zu sehen sein. Auf der Streamingplattform wird die erste Folge auch schon ab Freitag, 14. Februar 2025, zur Verfügung stehen.

Unter den Coaches befinden sich zum einen erfahrene "The Voice Kids"-Wiederholungstäter wie Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß, die zum dritten Mal mit dabei ist. Vorjahresgewinner-Coach Wincent Weiss wird zum fünften Mal die jungen Talente coachen. Mit Ayliva und Clueso sind zum anderen zwei "The Voice Kids"-Neulinge dabei. Alle vier dürfen sich in dieser Staffel auf eine neue Regel freuen.

Die Coach-Konkurrenz stummschalten

Denn ähnlich wie bei der Block-Möglichkeit von "The Voice of Germany" gibt es bei "The Voice of Kids" jetzt den "Mute-Buzzer", der jedem Coach in den Blind Auditions zur Verfügung steht. Mit diesem hat er die Möglichkeit, die Redezeit der anderen Coaches gänzlich zu verhindern und kann so ganz allein um das Talent kämpfen.

Die Coaches haben sich auch schon zu der neuen Möglichkeit, sich früh gegen die Konkurrenz durchzusetzen, zu Wort gemeldet. Titelverteidiger Wincent Weiss weiß um den Vorteil der neuen Regel: "Wenn ich den neuen Buzzer drücke, dürfen die anderen nicht mehr reden, ihre Mikrofone werden stumm geschaltet und ich kann die Aufmerksamkeit des Talents auf der Bühne nur auf mich lenken." Stefanie Kloß kündigt an, dass die stummgeschalteten Coaches "lauter verrückte Sachen" machen, um die Talente doch noch für sich zu gewinnen. "Man kämpft um sie eben so hart es geht."

Neuling Clueso hat laut eigener Aussage "ein bisschen Muffensausen" vor der neuen Challenge verspürt, "aber das ist mit einer der coolsten Momente, wenn jemand den 'Mute-Buzzer' drückt. Und man weiß nie, mit welcher Aktion das Talent schlussendlich überzeugt wird." Wenn der neue Buzzer zum Einsatz komme, herrsche absolutes Chaos im Studio. "Es werden Publikum und Eltern eingebunden, Plakate ausgerollt, Coaches robben über den Boden oder rennen durch die Reihen." Ayliva bestätigt die neue Energie, die der Buzzer mit sich bringt: "Das ist einfach so lustig, wenn man selbst die Möglichkeit hat, mit seinen Worten das Talent zu überzeugen und die anderen Coaches, die nicht mehr sprechen dürfen, durch Mimik, Gestik oder andere Hilfen weiter versuchen, das Talent zu sich zu holen." Für sie sei der "Mute-Buzzer" ein Grund, warum man die Staffel "unbedingt schauen" sollte.

Melissa Khalaj (35) und Thore Schölermann (40) übernehmen die Moderation der neuen Staffel "The Voice Kids".