Ayliva drei Mal in Stuttgart: „Rennen verboten!“ – Wie man per U-Bahn zu Aylivas Konzerten in Stuttgart kommt

In Social-Media-Posts über Ayliva wird deutlich, dass Kommunikation zwischen Jung und Alt nicht immer funktioniert. Die Sängerin gastiert diese Woche drei Mal in der Schleyerhalle.
Ein schönes Beispiel für die grassierende Sprachlosigkeit zwischen Alt und Jung wurde vor einem Monat, am 15. September, auf der Plattform X (vormals Twitter) veröffentlicht: Da jubelte der offizielle Account der Berliner Uber Arena, die gerade von der Sängerin Ayliva am ersten von drei Abenden mit überwiegend jungen Fans gefüllt wurde: „Mit ihrer Stimme hat Ayliva die Uber Arena heute Abend in ein Meer aus Gefühlen verwandelt.“ Das Social-Media-Team der Mehrzweckhalle schob dem Jubel eine mit Fingerherz-Emoji verzierte Aufforderung hinterher, die sich als Rohrkrepierer entpuppte: „Kommentiert euren Lieblings-Song des Abends!“