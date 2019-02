1 Nur noch zweimal beim "Tatort" dabei: Aylin Tezel Foto: imago/Future Image

Fans des Dortmunder "Tatort"-Teams um Peter Faber müssen sich nach dem Abgang von Daniel Kossik von einer weiteren Hauptfigur im Ermittlerteam verabschieden: Aylin Tezel aka Nora Dalay wird sich 2020 ebenfalls von der Krimireihe verabschieden, wie offiziell bestätigt wurde.

Nur noch zwei Folgen, dann wird das Dortmunder "Tatort"-Team ohne Ermittlerin Aylin Tezel (35, "Am Himmel der Tag") auskommen müssen, wie der WDR am Mittwoch vermeldete. In der Pressemitteilung kündigt die Schauspielerin an, dass sie sich dazu entschlossen habe, die Krimi-Reihe zu verlassen: "Ich hatte eine wirklich wichtige und wertvolle Zeit beim 'Tatort'".

Tezel spielte seit 2012 an der Seite von Jörg Hartmann (49, "Das Ende einer Nacht") und Anna Schudt (44, "Ein Schnupfen hätte auch gereicht"). Den Fans bleiben noch genau zwei Filme mit der ehrgeizigen Ermittlerin Nora Dalay, die sich auch nicht von der Liebe zu ihrem Kollegen Daniel Kossik von ihrer Karriere abbringen ließ. Kossik wurde von Schauspieler Stefan Konarske (38, "Der junge Karl Marx") gespielt, der 2017 ausgestiegen ist.

Ein "besonderes" Ende für Nora Dalay

Tezel sei ihren Kollegen sehr dankbar für "diese wunderbare gemeinsame Reise. Nun ist es Zeit für eine Veränderung, und obwohl ich Nora Dalay sicherlich vermissen werde, freue ich mich auf neue künstlerische Herausforderungen", zitiert der WDR die Schauspielerin zu ihrem Entschluss. Für Tezels Ausstieg 2020 werde man sich etwas Besonderes überlegen, verspricht der verantwortliche WDR-Redakteur Frank Tönsmann.

Die Dreharbeiten für den 15. Fall der Dortmunder Mordkommission haben am gestrigen Dienstag begonnen. Das Drehbuch für den "Monster" betitelten Fall stammt von Jürgen Werner, Regie führt Torsten C Fischer.