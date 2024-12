Aya und Ohm sind 20 Monate alt: Mit 50 Mutter von kleinen Zwillingen: Hilary Swank fühlt sich wie 30

Hilary Swank (50) wurde im vergangenen Jahr zum ersten Mal Mutter. Trotz ihrer späten Mutterschaft betonte die Schauspielerin in einer neuen Folge der Talkshow "Today with Hoda & Jenna": "Ich fühle mich wie 30, weil ich 20 Monate alte Babys habe." Ihre Zwillinge Aya und Ohm hätten Swank eine neue Perspektive auf das Leben gegeben. "Alles ist wieder neu. Man hört das, aber bis man es erlebt hat, fragt man sich: 'Was bedeutet das überhaupt?' Aber jetzt weiß ich es", sagte Swank.

Das Muttersein würde für sie "jede Zeit des Jahres zu etwas Besonderem machen". "Jeder Tag mit ihnen ist so göttlich. Es ist ein solcher Segen, und ich bin so dankbar und glücklich", schwärmte die 50-Jährige in dem Gespräch mit den Talkshow-Moderatorinnen Hoda Kotb (60) und Jenna Bush Hager (43).

Lesen Sie auch

Ihre Karriere stand an erster Stelle

Im Oktober gestand Swank im Interview mit "People", dass sie sich die meiste Zeit ihres Lebens "auf mein anderes Baby, nämlich meine Karriere, konzentriert hat." Sie habe bereits im Alter von acht Jahren gewusst, dass sie Schauspielerin werden wolle. "Ich war also sehr karriereorientiert und war nicht bereit, in meinen 20ern Kinder zu bekommen, oder sogar in meinen 30ern, und dann kam ich in meine 40er und hatte keinen Partner", so Swank.

Nach einigen gescheiterten Beziehungen kam Swank 2016 schließlich mit dem Unternehmer Philip Schneider zusammen, den sie zwei Jahre später heiratete. Mit ihm sei Swanks Kinderwunsch immer größer geworden. Dennoch betonte sie, dass sie ihren Beruf geliebt habe. "Ich hoffe, dass ich immer Schauspielerin sein werde."

Swank feierte mit ihren Filmrollen in "Buffy - Der Vampir-Killer" (1992) und "Karate Kid IV - Die nächste Generation" (1994) erste Erfolge. Mit ihrer Darstellung in "Boys Don't Cry" (1999) und "Million Dollar Baby" (2004) gewann sie jeweils einen Golden Globe und einen Oscar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" und etablierte sich damit in der Schauspielbranche. Zuletzt war Swank in den Spielfilmen "The Good Mother" (2023) "Ordinary Angels" (2024) zu sehen.