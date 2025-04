Axt-Angriff im Kreis Konstanz: Ermittlungen nach Motiv des Mannes gehen weiter

1 Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: swd-medien/Förster

Im Kreis Konstanz stirbt am Mittwoch ein Mann durch eine Polizeiwaffe – zuvor soll er ein Mädchen mit einer Axt attackiert haben. Auch am Tag danach ist vieles noch unklar.











Nach der Axt-Attacke gegen ein Kind in Südbaden gehen die Ermittlungen weiter. Im Fokus der Ermittler steht die Suche nach dem zuletzt noch unklaren Motiv des 64-Jährigen. Der Mann habe in Hilzingen (Landkreis Konstanz) mit einer Axt auf ein Auto eingeschlagen, in dem sich ein Mädchen befand, teilten die Staatsanwaltschaft Konstanz, das Polizeipräsidium Konstanz und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Mittwoch mit. Die Mutter des Kindes habe den Notruf gewählt. Wenig später starb der Mann durch Polizeischüsse.