Axl Rose im Leonhardsviertel: Wie kam der Superstar in Stuttgart gerade auf die Weinstube Fröhlich?

„Diskret“ wollte die Wirtin ihren berühmten Gast in der Weinstube Fröhlich behandeln – doch Axl Rose fuhr im Maybach vor. Die Altstadt stand Kopf. Wie kam der Superstar auf ihr Lokal?
Dass Guns N’ Roses-Sänger Axl Rose am Donnerstagabend auf einen Rostbraten in der Weinstube Fröhlich mit seinem Begleittross vorbeischauen wollte, wusste Wirtin Mancika Kohler-Kešinovic schon seit Tagen. Das Management des Rock’n’Roll-Rauhbeins mit der sanften Stimme hatte die Gruppe ordnungsgemäß angemeldet und einen Tisch reserviert. Die Chefin einer Altstadt-Institution hatte still gehalten. Denn sie behandele alle Gäste gleich, sagt sie, ganz egal, ob prominent oder nicht – alle „mit Diskretion“.