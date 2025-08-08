Axl Rose auf Deutschland-Tour - Musikstar bei Formel 1

Axl Rose hat das Formel-1-Rennen in Ungarn besucht. Der Sänger von Guns N' Roses ließ sich zusammen mit dem vierfachen Weltmeister Max Verstappen ablichten.

Beim Großen Preis von Ungarn hat sich Axl Rose (68) in der Garage von Red Bull gezeigt - bevor es einige Tage später dann nach Stuttgart ging. Der Frontmann von Guns N' Roses wurde von Max Verstappen (27) mit einem kräftigen Händedruck begrüßt. "Take me down to the Hungaroring", schrieb das Formel-1-Team Red Bull Racing zu einem Foto der beiden Stars - in Anlehnung an eine Zeile aus dem Hit "Paradise City". Darin heißt es: "Take me down to the Paradise City".

Verstappen lächelte im Rennanzug in die Kamera, Rose zeigte sich in einem dunkelblauen Hemd und einer metallisch glänzenden Hose. Dazu trug er eine Sonnenbrille.

"Sweet Child O' Mine" spielt für Axl Rose

Der Auftritt von Axl Rose an der Rennstrecke wurde mit passender Musik begleitet. Wie der Formel-1-Account auf X schrieb, war der Song "Sweet Child O' Mine" von Guns N' Roses an der Strecke zu hören. "Axl Rose fühlt sich auf der Rennstrecke wie zu Hause", hieß es dazu.

Der Sänger ist kein Unbekannter im Fahrerlager, bereits mehrfach zeigte er sich in den vergangenen Jahren bei Formel‑1-Rennen. Im November 2024 war er live dabei, als Max Verstappen sich in Las Vegas den Weltmeistertitel sicherte. Auch beim allerersten Rennen in Las Vegas im Jahr zuvor wurde er an der Strecke gesichtet.

Heute konnten Axl Rose und Red Bull nicht feiern: Max Verstappen kam nur als Neunter ins Ziel, Teamkollege Yuki Tsunoda (25) belegte Platz 17. Ganz oben auf dem Podium stand Lando Norris (25). Sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri (24) wurde Zweiter, Mercedes-Pilot George Russell (27) fuhr auf Platz drei.