Axl Rose auf Deutschland-Tour - Musikstar bei Formel 1

Axl Rose hat das Formel-1-Rennen in Ungarn besucht. Der Sänger von Guns N' Roses ließ sich zusammen mit dem vierfachen Weltmeister Max Verstappen ablichten.
Beim Großen Preis von Ungarn hat sich Axl Rose (68) in der Garage von Red Bull gezeigt - bevor es einige Tage später dann nach Stuttgart ging. Der Frontmann von Guns N' Roses wurde von Max Verstappen (27) mit einem kräftigen Händedruck begrüßt. "Take me down to the Hungaroring", schrieb das Formel-1-Team Red Bull Racing zu einem Foto der beiden Stars - in Anlehnung an eine Zeile aus dem Hit "Paradise City". Darin heißt es: "Take me down to the Paradise City".