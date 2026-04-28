Mit Silvan-Pierre Leirich verlässt ein echtes Urgestein die RTL-Daily "Alles was zählt". Auch andere Schauspielstars kehrten ihren täglichen Serien nach mehr als einem Jahrzehnt den Rücken.

Der Abschied von Silvan-Pierre Leirich (65) als Richard Steinkamp trifft die Fans von "Alles was zählt" hart. Zum letzten Mal ist er am Donnerstag, 30. April, auf RTL+ zu sehen. Im TV läuft die Folge eine Woche später, am Donnerstag, 7. Mai, wie gewohnt um 19:05 Uhr bei RTL. Diese Serienstars haben ihre Daily ebenfalls nach mehr als zehn Jahren verlassen.

Kaja Schmidt-Tychsen und André Dietz Kaja Schmidt‑Tychsen hat die Figur der Jenny Steinkamp in der RTL‑Daily "Alles was zählt" über 13 Jahre gespielt (erstmals 2011, zuletzt bis Juli 2025). Sie verließ die Serie, um sich beruflich neu zu orientieren und andere Rollen anzugehen. RTL sagte sie beim Abschied über ihre Zukunftspläne: "Ich will andere Sachen drehen und mich mal in einer anderen Rolle ausprobieren." Dabei verließ sie Essen, um auf Mallorca ein neues Leben zu beginnen, nicht alleine.

Im Gegensatz zu seiner Kollegin war es für Ingo-Darsteller André Dietz nicht der erste Abschied bei der RTL-Serie. Nachdem er dort ab 2006 vor der Kamera stand, hatte er "Alles was zählt" 2020 verlassen und feierte 2024 sein zwischenzeitliches Comeback. Er gab beim Abschied an: "Ich werde weiterhin Projekte für VOX machen, dann schreibe ich noch ein Buch zu Ende, es ist ein Märchen-Kinderbuch und dann will ich vor allem mal Chillen. Da freue ich mich drauf!"

Claudelle Deckert und Kai Noll

Claudelle Deckert ließ nach 22 Jahren ihre Rolle der Eva Wagner in "Unter uns" hinter sich. Im April 2001 stand die Schauspielerin das erste Mal für die RTL-Daily vor der Kamera. Sie wolle "einfach Zeit mit meinem Mann verbringen", erklärte sie 2023 im RTL-Interview zu ihrem Ausstieg. "Das Leben ist kostbar und braucht eine gute Balance zwischen einem glücklichen Privatleben und dem Job."

Turbulente "Unter uns"-Jahre hat Kai Noll hinter sich. Er verabschiedete sich zunächst 2020 nach 17 Jahren von seiner Rolle Rufus Sturm, kehrte aber 2022 zurück und feierte 2023 sein 20. Jubiläum bei der Serie. Doch im selben Jahr verabschiedete sich seine Rolle wieder und reiste erneut nach Namibia. "Ich habe nicht gesagt, ich höre auf", erzählte er der "Bild" über den erneuten Abschied nach eineinhalb Jahren. "Sie haben gesagt, sie haben keine Verwendung mehr für mich!"

Susan Sideropoulos und Daniel Fehlow

Susan Sideropoulos spielte in der RTL‑Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" rund zehn Jahre die Rolle der Verena Koch (2001-2011). Sie verließ die Serie 2011, weil sie sich auf ihr Familien‑ und Privatleben konzentrieren wollte, und ihre Figur starb im Serienplot nach einem Autounfall. Anfang 2021 mimte sie im "GZSZ"-Spin-off "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst" eine andere Figur namens Sarah Elsässer. Im Januar 2023 wurde die Filmfortsetzung "Leon - Kämpf um deine Liebe" ausgestrahlt. Die Schauspielerin kehrte auch kurzzeitig zur Stammserie zurück. Ab Mitte Januar 2023 war sie in der RTL-Daily auf dem Kolle-Kiez zu sehen.

Neben Sideropoulos kehrte auch Daniel Fehlow alias Leon Moreno, der mit Verena Koch verheiratet war, ein Kind mit ihr hatte und sich in Sarah Elsässer verliebte, auf den Kiez zurück. Ab 1996 mimte er seine Rolle und gehörte damit lange Zeit zu den Urgesteinen der Daily. Seit seinem kurzen Auftauchen 2023 ist er bei "GZSZ" nicht mehr zu sehen.

Zu den Schauspielern, die sich bei "GZSZ" nach Jahren verabschiedet haben, zählen auch Clemens Löhr, der 2009 bis 2020 als Alexander vor der Kamera stand, und Thomas Drechsel, der von 2009 bis 2024 mit dabei war und sich nach 15 Jahren als Tuner verabschiedete.

Mona Seefried und Erich Altenkopf

Mona Seefried spielte eine der zentralen Figuren in der ARD‑Telenovela "Sturm der Liebe" - von der ersten Folge 2005 bis 2018 als Charlotte Saalfeld. Sie verabschiedete sich nach 13 Jahren, als ihre Figur den Fürstenhof verließ und nach Afrika auswanderte. "Für mich ist die Figur von Charlotte Saalfeld auserzählt", erzählte sie spot on news im Abschiedsinterview. "Die Frau hat alles erleben dürfen."

In der 4500. Folge verabschiedete sich Erich Altenkopf vom Fürstenhof. Als Dr. Michael Niederbühl gehörte er 16 Jahre lang (2009-2025) zum "Sturm der Liebe"-Cast. "Die Serie wird sich ein bisschen verändern. Die wird etwas jünger werden. Und im Zuge dessen haben wir zusammen beschlossen, dass die Reise des Niederbühls vorerst beendet ist", erklärte der österreichische Schauspieler dazu im "Bunte"-Interview.

Hakim-Michael Meziani und Claus Dieter Clausnitzer

Nach Stationen bei "Verbotene Liebe" und "Marienhof" war Hakim-Michael Meziani auch lange Teil des "Rote Rosen"-Casts. Von 2011 bis 2025 spielte er in der ARD‑Telenovela Ben Berger. Jahrelang ein festes Gehalt gehabt zu haben, sei "mega angenehm" gewesen, erklärte er der "Bild". "Ein Luxus als Schauspieler. Aber nach dreizehn Jahren bin ich auch mal froh aus dem Hamsterrad auszusteigen", sagte Meziani, der sich danach unter anderem seiner Rum-Brennerei widmete.

Claus Dieter Clausnitzer spielte in der Telenovela über rund 13 Jahre hinweg die Rolle des Hannes Lüder, eines Ex‑Schuhmachers und Ex‑Rockgitarristen, der mit seiner schrulligen Art zu einer der prägenden Figuren der Serie gehörte. Sein erster Auftritt war Dezember 2012, und sein letzter regulärer Serienauftritt lief bis Mai 2025. Im Serienplot verabschiedete sich seine Figur endgültig aus Lüneburg.

Horst Kummeth und Ursula Erber

Mit Horst Kummeth verließ im März 2024 ein Urgestein die BR-Serie "Dahoam is Dahoam". Ab 2007 und damit für rund 17 Jahre verkörperte er den Apotheker Roland Bamberger. "Für mich ist es sehr angenehm, nicht mehr jeden Tag vor der Kamera stehen zu müssen", erklärte er im März 2026 im Interview mit spot on news. In München werde er sehr oft mit Bamberger angesprochen. "Wenn man wirklich jeden Tag auf Sendung ist, hat sich das natürlich in die Köpfe eingebrannt."

Nach knapp 20 Jahren hat sich die Schauspielerin Ursula Erber ebenfalls entschieden, Lansing hinter sich zu lassen. Anfang April 2026 war sie in der Rolle der Theresa "Theres" Brunner, die von einigen Figuren und eingefleischten Fans liebevoll Uri genannt wird, ein letztes Mal in der Serie zu sehen. Die Rolle der 92-Jährigen starb auf eigenen Wunsch den Serientod.