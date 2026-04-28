Mit Silvan-Pierre Leirich verlässt ein echtes Urgestein die RTL-Daily "Alles was zählt". Auch andere Schauspielstars kehrten ihren täglichen Serien nach mehr als einem Jahrzehnt den Rücken.
Der Abschied von Silvan-Pierre Leirich (65) als Richard Steinkamp trifft die Fans von "Alles was zählt" hart. Zum letzten Mal ist er am Donnerstag, 30. April, auf RTL+ zu sehen. Im TV läuft die Folge eine Woche später, am Donnerstag, 7. Mai, wie gewohnt um 19:05 Uhr bei RTL. Diese Serienstars haben ihre Daily ebenfalls nach mehr als zehn Jahren verlassen.