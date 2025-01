Awards für März geplant: Brände in Los Angeles: Oscars 2025 im Zeichen von Widerstandsfähigkeit

In wenigen Wochen steigen die diesjährigen Academy Awards. Viele der Prominenten werden während der Oscars vermutlich auf die verheerenden Feuer in Kalifornien zu sprechen kommen. Auch die Academy of Motion Picture Arts and Sciences wird während des großen Filmabends auf die Feuer eingehen.

"Los Angeles als die Stadt der Träume würdigen"

"Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung wird die Arbeit gewürdigt, die uns als globale Filmgemeinschaft verbindet, und es werden diejenigen anerkannt, die so tapfer gegen die Waldbrände gekämpft haben", erklären Academy-CEO Bill Kramer und Academy-Präsidentin Janet Yang in einem Schreiben an die Mitglieder, das vom Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" veröffentlicht wurde.

Man werde "Los Angeles als die Stadt der Träume würdigen und seine Schönheit und Widerstandsfähigkeit sowie seine Rolle als Leuchtturm für Filmemacher und kreative Visionäre seit über einem Jahrhundert" präsentieren. "Wir werden über die jüngsten Ereignisse nachdenken und gleichzeitig die Stärke, die Kreativität und den Optimismus hervorheben, die Los Angeles und unsere Branche ausmachen." In welcher Form dies genau geschehen soll, ist bisher unklar.

Kramer und Yang bedanken sich in dem Schreiben auch bei den Mitgliedern für deren "Mitgefühl und Unterstützung in den letzten Wochen". In Gedanken sei man bei den Betroffenen der Brände in der Region. Man plane unterdessen weiterhin damit, dass die 97. Oscar-Verleihung am 2. März stattfinden werde.

Nominierungen waren verschoben worden

Aufgrund der Brände in der Region waren zuletzt zahlreiche Veranstaltungen - teils mehrfach - verschoben worden. Die Critics Choice Awards sollten etwa ursprünglich im Januar verliehen werden, nach aktuellem Stand sollen die Preise am 7. Februar überreicht werden. Auch die Verkündung der Nominierungen für die diesjährigen Academy Awards waren aufgrund der Brände kürzlich auf den heutigen 23. Januar verschoben worden. Gegen 14:30 Uhr deutscher Zeit startet ein Livestream.

In den letzten Tagen hat es auch Kritik gegeben, dass Shows wie die Oscars stattfinden sollen, während tausende Menschen ihr Zuhause verloren haben. Auf der Social-Media-Plattform Threads erklärte Autor und Horrorlegende Stephen King (77) etwa, dass er verstehe, "was ihr über die Oscars sagt, dass sie eine Feier des Lebens sind, und dass die Show weitergehen muss, bla, bla, bla und so weiter und so fort". Dies mache einen gewissen Sinn, aber für ihn fühle es sich immer noch so an, "als würde Nero Geige spielen, während Rom brennt. Oder in diesem Fall, schicke Klamotten tragen, während L.A. brennt."