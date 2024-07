Award-Show fürs Trash-TV: Sophia Thomalla verleiht Die Reality Awards im Dezember

Die Realitystars des deutschen TVs buhlen um immer mehr Sendezeit, den immer besseren Sendeplatz und die höchste Gage - und bald auch um die Auszeichnungen der "Reality Awards". Am 7. Dezember zeigt RTL+ erstmals die Gala-Veranstaltung "Die Reality Awards" live aus Köln.

Sophia Thomalla moderiert

Durch den Abend führt Sophia Thomalla (34), die durch die Moderation von unter anderem "Are You The One?" einige der deutschen Realitystars bei ihren Anfängen begleitet hat. Unterstützt wird sie von Olivia Jones (54). Die Kiez-Größe berichtet vor Preisverleihung live vom roten Teppich und wird anschließend auch als Laudatorin fungieren.

Nominierte werden noch bekannt gegeben

Bereits im März hatte RTL verkündet, in diesem Jahr die "Reality Awards" zu verleihen. Aus der Pressemitteilung ging hervor, dass die Zuschauer in verschiedenen Kategorien für ihren Trash-Liebling abstimmen können. "Welcher Reality-Star hat für die schönsten und wer für die emotionalsten Momente des Jahres gesorgt?", hieß es damals.

In welchen Rubriken sich die Realitystars aber genau auf einen Preis freuen dürfen, hat RTL noch nicht bekannt gegeben. Ebenso ist noch unklar, wer überhaupt ins Rennen um die Trophäen geht.