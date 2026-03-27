Bei den iHeartRadio Music Awards 2026 räumte Taylor Swift mehrere Preise ab - darunter Künstlerin des Jahres und bestes Pop-Album. In ihrer Dankesrede machte sie ihrem Verlobten Travis Kelce eine Liebeserklärung vor aller Welt.
Taylor Swift (36) kehrte am 26. März 2026 zu den iHeartRadio Music Awards ins Dolby Theatre in Los Angeles zurück - und konnte sich über gleich mehrere Trophäen freuen. Als meistausgezeichnete Künstlerin des Abends holte sich die 36-Jährige unter anderem den Titel "Künstlerin des Jahres" sowie die Auszeichnung für das beste Pop-Album für "The Life of a Showgirl". Doch der vielleicht persönlichste Moment des Abends kam nicht mit dem ersten Preis, sondern mit den Worten, die Swift im Anschluss fand.