Award für Architektur: Architekturbüros aus Stuttgart nominiert für begehrten Preis

Der Otto-Borst-Preis ist einer der wichtigsten Preise für gelungene Stadtentwicklungen. Zwei bekannte Architekturbüros aus Stuttgart haben gute Chancen auf einen Award.
Das Forum Stadt – Netzwerk historischer Städte e.V. lobt aktuell den Otto-Borst-Preis für Stadterneuerung aus. Er wird seit 2005 im jährlichen Wechsel mit dem Otto-Borst-Preis zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses verliehen. Der Name der Auszeichnung erinnert an den im Jahr 2001 verstorbenen Historiker Otto Borst, Gründer des in Esslingen am Neckar beheimateten Forum Stadt e.V. , der viele Jahre als Lehrer und Professor in Esslingen und Stuttgart wirkte.