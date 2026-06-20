AVL Ludwigsburg gibt Tipps: Grill-Abend vor WM-Spiel – aber wohin mit der Asche?

Anpfiff für einen gelungenen Sommerabend: erst grillen, dann Deutschland gegen die Elfenbeinküste schauen. Die Mülltonne sollte dabei nicht ins Spiel kommen, so die AVL Ludwigsburg.
Wenn Deutschland bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada gegen die Elfenbeinküste antritt, wird es für viele Fans im Landkreis Ludwigsburg ein langer Abend. Der Anpfiff erfolgt am Samstag erst um 22 Uhr. Genügend Zeit also, sich vorher mit Freunden oder der Familie auf Balkon, Terrasse oder im Garten zu einem Grillabend zu treffen. Ein böses Erwachen droht jedoch, wenn die Asche danach nicht fachgerecht entsorgt wird.