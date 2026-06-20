AVL Ludwigsburg gibt Tipps: Grill-Abend vor WM-Spiel – aber wohin mit der Asche?

Anpfiff für einen gelungenen Sommerabend: erst grillen, dann Deutschland gegen die Elfenbeinküste schauen. Die Mülltonne sollte dabei nicht ins Spiel kommen, so die AVL Ludwigsburg.

Wenn Deutschland bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada gegen die Elfenbeinküste antritt, wird es für viele Fans im Landkreis Ludwigsburg ein langer Abend. Der Anpfiff erfolgt am Samstag erst um 22 Uhr. Genügend Zeit also, sich vorher mit Freunden oder der Familie auf Balkon, Terrasse oder im Garten zu einem Grillabend zu treffen. Ein böses Erwachen droht jedoch, wenn die Asche danach nicht fachgerecht entsorgt wird.

Die Vorfreude auf das WM-Spiel könnte zu folgenschweren Fehlern führen. Wenn die Dämmerung einsetzt und die Gäste sich vor Fernseher oder Leinwand versammeln, stören die Aschereste des Grillabends häufig. Schnell soll aufgeräumt werden, damit man sich ganz auf die Fußball-Partie konzentrieren kann. Manche greifen dann zu einer vermeintlich einfachen Lösung und entsorgen die Asche in der Mülltonne. Genau davor warnt die Abfallverwertungsgesellschaft Ludwigsburg (AVL).

Metallbehälter mit Deckel und verschlossener Beutel

Die Mahnung der AVL: Selbst wenn die Asche äußerlich erkaltet erscheint, können sich im Inneren noch glühende Reste befinden. Werden diese Teile in eine Mülltonne geschüttet, besteht die Gefahr, dass Papier, Verpackungen oder andere Abfälle Feuer fangen. Im schlimmsten Fall können dadurch Brände in Müllbehältern entstehen.

Die AVL empfiehlt deshalb, Grillasche zunächst vollständig auskühlen zu lassen. Idealerweise geschehe das in einem Metallbehälter mit Deckel. Erst wenn keinerlei Restwärme mehr vorhanden sei, sollte die Asche in einen verschlossenen Beutel gefüllt und über die Restmülltonne entsorgt werden. So werde gleichzeitig verhindert, dass feiner Aschestaub durch Wind aufgewirbelt wird.

Die Asche gehört nicht in die Biotonne

Wichtig ist außerdem laut AVL, dass die Asche nicht in die Biotonne gehört. Nach Angaben des Entsorgers könne sie Stoffe enthalten, die die Kompostierung beeinträchtigen. Auch auf Häckselplätzen oder im Grüngut habe Grillasche nichts verloren. Grillkohle gehört in den Restmüll.

Wer also vor dem WM-Spiel noch einmal den Grill anwirft, sollte sich nicht nur Gedanken über die Aufstellung der Nationalmannschaft machen. Ein paar Minuten mehr Geduld bei der Entsorgung der Asche können helfen, gefährliche Brände zu verhindern.