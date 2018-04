Avicii Stars trauern um DJ und Musikerkollegen

Von David Guetta bis Madonna: Musiker-Kollegen bekunden in den sozialen Netzwerken ihre Trauer über den Tod von Avicii. Der DJ und Weltstar ist mit nur 28 Jahren gestorben.





Stockholm - Mit Bestürzung haben Kollegen und Fans des schwedischen DJs und Produzenten Avicii („Wake Me Up“) auf den Tod des 28-Jährigen reagiert. „Mir fehlen die Worte“, schrieb etwa der deutsche DJ Felix Jaehn (23) bei Twitter. Der Franzose David Guetta (50) twitterte, die Welt habe einen unglaublich talentierten Musiker verloren. Auch Madonna bekundete ihre Trauer - wie auch Hunderttausende Fans in den Sozialen Netzwerken.

lang="en" dir="ltr">I‘m at a loss for words. I wouldn’t be where I am if it wasn’t for @Avicii ‘Levels’ made me want to create my own music. Rest in peace. You will always be remembered. ❤️ pic.twitter.com/5kNoqdXa6L— Felix Jaehn (@FelixJaehn) 20. April 2018

lang="en" dir="ltr">Something really horrible happened. We lost a friend with such a beautiful heart and the world lost an incredibly talented musician. Thank you for your beautiful melodies, the time we shared in the studio, playing together as djs or just enjoying life as friends.

RIP @Avicii pic.twitter.com/IGiTYetJcq— David Guetta (@davidguetta) 20. April 2018

lang="en" dir="ltr">So Sad....... So Tragic. Good Bye Dear Sweet Tim. 💙 Gone too Soon. pic.twitter.com/l7FDKCu6K4— Madonna (@Madonna) 20. April 2018

Tim Bergling, wie Avicii mit bürgerlichem Namen hieß, starb am Freitag in der Hauptstadt des Oman, Maskat (englische Schreibweise: Muscat), wie seine Sprecherin Ebba Lindqvist mitteilte. „Die Familie ist am Boden zerstört, und wir bitten alle, ihr Bedürfnis nach Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren.“ Weitere Informationen werde es nicht geben.

Zahlreiche Kollegen und Weggefährten äußerten sich nach der Nachricht vom Tod des 28-Jährigen bestürzt. „So traurig... So tragisch. Auf Wiedersehen lieber, bezaubernder Tim“, schrieb Superstar Madonna. Der aus Norddeutschland stammende DJ Felix Jaehn („Cheerleader“) schrieb, er wäre ohne Avicii nicht dort, wo er jetzt sei. Dessen Lied „Levels“ von 2011 habe ihn dazu gebracht, seine eigene Musik zu machen. „Ruhe in Frieden“, twitterte er. Man werde sich immer an Avicii erinnern. Neben „Wake Me Up“ und „Levels“ gehörte etwa auch „Hey Brother“ zu seinen großen Hits.

David Guetta meinte: „Danke für deine schönen Melodien, die Zeit, die wir im Studio verbracht, gemeinsam als DJs gespielt oder einfach nur das Leben als Freunde genossen haben.“ Der britische DJ Calvin Harris bezeichnete Avicii ebenfalls auf Twitter als „wunderbare Seele, leidenschaftlich und extrem talentiert“.

Die niederländische DJ und Musikproduzent Martin Garrix („Animals“) postete bei Twitter ein Foto, auf dem er und Avicii zu sehen sind. „Ich kann nicht in Worte fassen, wie traurig ich gerade bin“, schrieb Garrix dazu. Und weiter: „Danke, dass du mich und Millionen andere inspiriert hast.“

lang="en" dir="ltr">Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x— Calvin Harris (@CalvinHarris) 20. April 2018

2014 hatte Avicii zwei Trophäen beim wichtigsten deutschen Musikpreis Echo abgeräumt: für „Wake Me Up“ als „Hit des Jahres“, außerdem gewann er in der Kategorie „Künstler Electronic Dance Music“. Einige Monate später sagte er seine Tour wegen gesundheitlicher Probleme ab.