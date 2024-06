«Avengers»-Star: Jeremy Renner über Rückkehr: Ich hatte große Angst

1 Am Neujahrstag 2023 war Jeremy Renner bei einem Schneepflug-Unfall lebensgefährlich verletzt worden (Archivbild). Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Anfang 2023 wurde Renner bei einem Schneepflug-Unfall lebensgefährlich verletzt. In einem Podcast sprach er nun über seinen Weg zurück in die Arbeit.











Los Angeles - "Avengers"-Star Jeremy Renner hat die Rückkehr an das Filmset nach seinem schweren Unfall eigenen Worten zufolge viel Überwindung gekostet. "Ich hatte große Angst", sagte der 53-Jährige im Podcast "Smartless" der Schauspieler Jason Bateman, Sean Hayes und Will Arnett. Einem "Variety"-Bericht zufolge stand Renner im Januar 2024 wieder bei der Serie "Mayor of Kingstown" vor der Kamera, in der er seit 2021 mitspielt. "Wenn es eine sehr anspruchsvolle Rolle gewesen wäre, hätte ich sie nicht annehmen können", sagte Renner. "Ich habe einfach nicht die Energie dafür."