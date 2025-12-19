Nachdem im Internet ein Trailer zu "Avengers: Doomsday" geleakt wurde, ist nun auch offiziell bestätigt: Chris Evans kehrt 2026 als "Captain America" zurück. Der Film kommt in einem Jahr in die Kinos. "Iron Man"-Darsteller Robert Downey Jr. kehrt ebenfalls zu Marvel zurück.
Chris Evans (44) kehrt als Captain America zurück. Der Schauspieler wird in "Avengers: Doomsday", der in einem Jahr erscheinen wird, wieder die Rolle des Steve Rogers einnehmen. Die Bestätigung der Besetzung kommt, nachdem online ein exklusiver Kino-Teaser geleakt wurde, wie "Entertainment Weekly" berichtet.