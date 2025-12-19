Nachdem im Internet ein Trailer zu "Avengers: Doomsday" geleakt wurde, ist nun auch offiziell bestätigt: Chris Evans kehrt 2026 als "Captain America" zurück. Der Film kommt in einem Jahr in die Kinos. "Iron Man"-Darsteller Robert Downey Jr. kehrt ebenfalls zu Marvel zurück.

Chris Evans (44) kehrt als Captain America zurück. Der Schauspieler wird in "Avengers: Doomsday", der in einem Jahr erscheinen wird, wieder die Rolle des Steve Rogers einnehmen. Die Bestätigung der Besetzung kommt, nachdem online ein exklusiver Kino-Teaser geleakt wurde, wie "Entertainment Weekly" berichtet.

Eigentlich hängte Chris Evans 2019 in "Avengers: Endgame" sein "Captain America"-Schild an den Nagel und wollte seine Superhelden-Ära beenden. Laut dem Bericht wird "Avengers: Doomsday" mit Zeit und Realität spielen, sodass Figuren aus verschiedenen Dimensionen des Marvel-Universums aufeinandertreffen werden.

Exklusiver Kino-Teaser wurde geleakt

Marvel plante, mehrere Teaser für den Film, der am 18. Dezember 2026 erscheinen soll, im Vorprogramm vom gestern erschienenen "Avatar: Feuer und Asche"zu zeigen. Einer dieser Teaser enthüllte Evans' überraschendes Comeback als Captain America. Ein Teaser-Ausschnitt aus dem "Captain America"-Teaser war online jedoch bereits durchgesickert.

Der Clip zeigte Steve Rogers, wie er sein Motorrad vor seinem Haus parkt, hineingeht und sein Baby hochnimmt, während die Kamera herumschwenkt und Chris Evans' Gesicht enthüllt. Er endet mit einem Countdown zum Filmstart im nächsten Jahr.

Chris Evans schien zuvor fest entschlossen, dass Captain America nicht zurückkehren würde und erklärte öffentlich, er sei "glücklich im Ruhestand". In einem weiteren Interview sagte er: "Es ist schade, nicht mehr mit dem Team zusammenzuarbeiten, aber ich bin sicher, sie arbeiten an etwas Unglaublichem, und ich bin mir sicher, dass es umso schwieriger sein wird, wenn es herauskommt und man das Gefühl hat, nicht eingeladen gewesen zu sein."

Bereits bekannt war, dass auch "Iron Man"-Darsteller Robert Downey Jr. (60) bei "Avengers: Doomsday" dabei sein wird. Diesmal als Superschurke Victor von Doom. Doom ist die neueste Bedrohung für die Comicfiguren des Marvel Cinematic Universe. Charaktere aus verschiedenen Realitäten, darunter auch Mitglieder der X-Men, werden aufeinandertreffen, wenn der Film am 18. Dezember 2026 in die Kinos kommt.