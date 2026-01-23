Die neue Erweiterung „From the Ashes“ von „Avatar: Frontiers of Pandora“ bringt spektakuläre Luftkämpfe und die lang ersehnte Third-Person-Perspektive. Was erwartet die Spieler noch?
Als vor gut zwei Jahren das actionreiche Open-World-Spiel „Avatar: Frontiers of Pandora“ auf den Markt kam, hatte es keinen leichten Stand. Die Verkaufszahlen blieben gerüchteweise hinter den Erwartungen zurück, was der Qualität des Spiels aber im Grunde nicht gerecht wurde: Flüssiges Gameplay zu Lande und zur Luft, eine getreu den Filmen von viel Pathos getragene Handlung, vor allem aber eine spektakuläre Grafik – „Frontiers of Pandora“ bot alles, was Spielerherzen höher schlagen lässt.