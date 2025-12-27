James Cameron will die geplanten Teile 4 und 5 der "Avatar"-Filmreihe nur umsetzen, wenn "Avatar: Fire and Ash" an den Kinokassen genug Geld einspielt. Als Alternative möchte er die Handlungsdetails auf einer Pressekonferenz enthüllen.
James Cameron (71) hat angekündigt, eine Pressekonferenz abzuhalten, in der er die Handlungsdetails von "Avatar 4" und "Avatar 5" offenlegen will, falls die Reihe nach dem dritten Teil "Avatar: Fire and Ash", der derzeit in den Kinos läuft, enden sollte. Das verriet der Regisseur in einem Interview mit "Entertainment Weekly". Der gebürtige Kanadier erklärte auf der Pressetour zum dritten "Avatar"-Film klar, dass die Fortsetzung der Reihe vom finanziellen Erfolg des neuen Streifens abhängt. Bei einem Misserfolg ist er entschlossen, die Reihe zu beenden.