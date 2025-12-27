James Cameron will die geplanten Teile 4 und 5 der "Avatar"-Filmreihe nur umsetzen, wenn "Avatar: Fire and Ash" an den Kinokassen genug Geld einspielt. Als Alternative möchte er die Handlungsdetails auf einer Pressekonferenz enthüllen.

James Cameron (71) hat angekündigt, eine Pressekonferenz abzuhalten, in der er die Handlungsdetails von "Avatar 4" und "Avatar 5" offenlegen will, falls die Reihe nach dem dritten Teil "Avatar: Fire and Ash", der derzeit in den Kinos läuft, enden sollte. Das verriet der Regisseur in einem Interview mit "Entertainment Weekly". Der gebürtige Kanadier erklärte auf der Pressetour zum dritten "Avatar"-Film klar, dass die Fortsetzung der Reihe vom finanziellen Erfolg des neuen Streifens abhängt. Bei einem Misserfolg ist er entschlossen, die Reihe zu beenden.

Cameron sagte gegenüber "Entertainment Weekly": "Ich weiß nicht, ob die Saga über diesen Punkt hinausgeht. Ich hoffe es." Die Fans würden über den Fortgang der Geschichte dennoch nicht im Ungewissen bleiben. "Wenn wir aus irgendeinem Grund nicht zu Teil 4 und 5 kommen, werde ich eine Pressekonferenz abhalten und Ihnen sagen, was wir vorhatten." Der Regisseur erklärte, eine Alternative sei, die Drehbücher für "Avatar 4" und "Avatar 5" in Romane umzuwandeln, und ergänzte: "Es gibt so viel Kultur und Hintergrundgeschichte über diese Charaktere."

"Avatar: Fire & Ash" hat bereits mehr 500 Millionen Dollar eingespielt

Zuschauer dürfen sich aber Hoffnungen auf neue "Avatar"-Filme machen. Bereits nach einer Woche im Kino hat "Avatar: Fire & Ash" weltweit mehr als 500 Millionen Dollar eingenommen und dürfte auch im neuen Jahr seinen Erfolg fortsetzen. Die beiden vorherigen "Avatar"-Filme erzielten jeweils ein globales Einspielergebnis von über zwei Milliarden Dollar.

Jedoch hat Cameron bislang offengelassen, ob er bei den nächsten beiden "Avatar"-Filmen erneut auf dem Regiestuhl Platz nehmen wird. Bereits 2022 erklärte er dem "Empire"-Magazin gegenüber, die Arbeit an der Filmreihe sei äußerst zeitintensiv, weshalb er ab "Avatar 4" möglicherweise die Regie abgeben wolle. Kurz vor der Veröffentlichung von "Fire and Ash" verriet er jedoch, es gebe "keinen Grund, dies nicht zu tun", und deutete damit an, dass er die nächste Fortsetzung wahrscheinlich wieder selbst inszenieren wird.

"Ich bin gesund und bereit. Ich schließe es nicht aus", fügte Cameron hinzu. "Ich meine, ich muss es mit voller Kraft angehen, um das Arbeitspensum für weitere sechs oder sieben Jahre zu bewältigen. Aber wenn ich gesund bin, werde ich das machen."