"Avatar: Fire and Ash", der dritte Teil der beliebten Filmreihe, kommt ins Kino. Der Streifen beeindruckt mit spektakulären Bildern, die Geschichte ist allerdings nicht die stärkste.
Als der erste "Avatar"-Film im Jahr 2009 in die Kinos kam, schlug er ein wie eine Bombe. Das Science-Fiction-Epos spielte weltweit 2,9 Milliarden US-Dollar ein - ein Rekord, den selbst der Marvel-Blockbuster "Avengers: Endgame" (2019) letztlich nicht brechen konnte. Später kündigte "Avatar"-Regisseur James Cameron (71) gleich vier Fortsetzungen an.