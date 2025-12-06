In Paris feierte "Avatar: Fire and Ash" seine große Premiere. Mit dabei: Zoe Saldaña in einer bodenlangen schwarzen Robe und Sigourney Weaver im eleganten Zweiteiler. Auch Sam Worthington und andere Cast-Mitglieder des dritten Teils zeigten sich von ihrer glamourösen Seite.

Der Countdown für das nächste Sci-Fi-Spektakel läuft: Am Freitag, den 5. Dezember, feierte "Avatar: Fire and Ash" seine glanzvolle Premiere in Paris. Auf dem roten Teppich der französischen Hauptstadt versammelte sich der Star-Cast um Regisseur James Cameron (71) - und lieferte dabei auch modische Highlights.

Zoe Saldaña (47), die als mutige Neytiri erneut die weibliche Hauptrolle übernimmt, zog alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin erschien in einer bodenlangen schwarzen Robe mit dramatisch strukturiertem Oberteil. Dazu trug sie einen auffälligen schwarz-weißen Ring und hatte ihr dunkles Haar zu einem Pferdeschwanz mit Mittelscheitel zurückfrisiert.

Sigourney Weaver setzt auf klassische Eleganz

Nicht weniger stilvoll präsentierte sich Sigourney Weaver (76). Die dreifach Oscar-nominierte Schauspielerin, die im Film die einfühlsame Dr. Grace Augustine verkörpert, wählte einen maßgeschneiderten schwarzen Zweiteiler mit auffallenden Bändern an einer Seite. Der schlichte, aber raffinierte Hosenanzug unterstrich ihre zeitlose Ausstrahlung.

Auch Sam Worthington (49) machte auf dem roten Teppich eine gute Figur. Der Darsteller des Jake Sully - einst Mensch, nun Na'vi - erschien in einem klassischen schwarzen Anzug über einem weißen Hemd. An seiner Seite posierte Film-Partnerin Saldaña, mit der er seit dem ersten "Avatar" das Herz der Saga bildet.

"Avatar: Fire and Ash" ist der dritte Teil von James Camerons monumentaler Saga. Nach dem bahnbrechenden Original von 2009 und "Avatar: The Way of Water" aus dem Jahr 2022 setzt "Fire and Ash" die Geschichte von Jake Sully und Neytiri fort. Das Drehbuch stammt von Cameron gemeinsam mit Rick Jaffa und Amanda Silver.

Der Film soll den ersten großen Erzählbogen der Reihe abschließen, ist aber keineswegs das Ende: Cameron hat bereits "Avatar 4" und "Avatar 5" in Planung. "Avatar: Fire and Ash" startet am 17. Dezember in den deutschen Kinos.