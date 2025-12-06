In Paris feierte "Avatar: Fire and Ash" seine große Premiere. Mit dabei: Zoe Saldaña in einer bodenlangen schwarzen Robe und Sigourney Weaver im eleganten Zweiteiler. Auch Sam Worthington und andere Cast-Mitglieder des dritten Teils zeigten sich von ihrer glamourösen Seite.
Der Countdown für das nächste Sci-Fi-Spektakel läuft: Am Freitag, den 5. Dezember, feierte "Avatar: Fire and Ash" seine glanzvolle Premiere in Paris. Auf dem roten Teppich der französischen Hauptstadt versammelte sich der Star-Cast um Regisseur James Cameron (71) - und lieferte dabei auch modische Highlights.