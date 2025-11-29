Ob Capitol-Versicherung, tiefster Urwald oder fremde Sci-Fi-Welt: Zum Abschluss des Kinojahres wird noch einmal die ganze Bandbreite an Filmkost geliefert.
Schon ist er wieder gekommen, der letzte Kinomonat des Jahres. Einige Highlights haben die finalen Tage von 2025 aber noch zu bieten. Zumindest für Freunde zotiger Sprüche, fremder Welten und gefräßiger Riesenschlangen. Zunächst sorgt Bernd Stromberg dafür, dass "wieder alles wie immer ist". Danach ist dank "Avatar: Fire and Ash" schon der inzwischen dritte Flug in Richtung Pandora gebucht. Pünktlich zu Weihnachten packen dann Jack Black und Paul Rudd ihre "Anaconda" unter den Christbaum.