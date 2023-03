1 Der zweite „Avatar“-Film erfreut sich großer Beliebtheit. Foto: IMAGO/ZUMA Press/IMAGO/20th Century Studios

Der zweite Avatar-Teil, „The Way of Water", spielte seit Kinostart mehr als 2,2 Millionen Dollar ein. Sein Vorgänger ist auf Disney Plus zu streamen. Wann ist das für den zweiten Teil der Fall?









James Cameron’s „Avatar: The Way of Water“ kam am 14. Dezember in die Kinos und ist seitdem ein großer Hit. Mehr als 2,2 Millionen US-Dollar hat der Film bisher eingespielt – und er ist auch drei Monate später noch immer auf der Leinwand. Jüngst gewann die Fortsetzung des Mega-Hits aus dem Jahr 2009 den Oscar für die besten visuellen Effekte.

Kein Wunder also, dass „Avatar: The Way of Water“ sich großer Beliebtheit erfreut. Da stellt sich auch die Frage, wann man den über drei Stunden langen Film gemütlich im Heimkino streamen kann. Bisher ist es noch nicht möglich. Wird sich das bald ändern?

Zuerst als digitaler Kauf, dann im Streaming

Der zweite „Avatar“-Teil wird ab dem 4. April als digitaler Kauf erhältlich sein, wie Disney bekannt gegeben hat. Demnach ist der Film ab diesem Zeitpunkt auf den üblichen Plattformen wie Amazon, iTunes oder Maxdome erhältlich, wie Netzwelt berichtet.

Ein Datum für den kostenfreien Stream bei Disney Plus als Abonnent steht allerdings noch nicht fest. Da „Avatar: The Way of Water“ so beliebt ist, versucht Disney laut Moviepilot so lang wie möglich Geld daran zu verdienen und will den Streifen nicht direkt fürs Streaming freigeben. Mehrere Portale erwarten den Film nicht vor Mai im Stream auf Disney Plus. Auch wird es dauern, bis die Fortsetzung auf DVD und Blu-Ray erhältlich ist.

Üblicherweise finden Filme, die im Kino laufen, ihren Weg schneller in dem Stream bei Disney Plus. Der Marvel-Blockbuster „Black Panther: Wakanda Forever“, der auch einen Oscar gewonnen hat, erschien beispielsweise bereits 82 Tage nach Kinostart bei dem Streaminganbieter.