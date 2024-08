Avatar 3: James Cameron enthüllt Titel der Blockbuster-Fortsetzung

Zum nunmehr 15. Mal hat am vergangenen Freitag (9. August) in Anaheim im Bundesstaat Kalifornien Disneys D23 Expo stattgefunden. Neben Marvel-, Pixar- und "Star Wars"-News wurde dabei auch der dritte Teil der "Avatar"-Reihe genauer vorgestellt. Regisseur James Cameron (69) höchstpersönlich betrat hierfür im Beisein seiner beiden Hauptdarsteller Zoe Saldaña (46) und Sam Worthington (48) die Bühne und enthüllte spannende Details zu dem anstehenden Blockbuster.

So werde der Film den Titel "Fire and Ash", also "Feuer und Asche" tragen. Ein Name, der bereits andeutet, dass sich die idyllische Welt Pandora, auf der sich das Geschehen der Filme zuträgt, womöglich großer Zerstörung gegenübersehen wird. Cameron heizte die Vorfreude der anwesenden Fans laut "Variety" mit den Worten an: "Ihr werdet viel mehr Pandora sehen, als es bislang der Fall gewesen ist. Es ist ein wahnsinniges Abenteuer und ein Fest für die Augen, aber es steht auch mehr als je zuvor emotional auf dem Spiel. Wir betreten wirklich anspruchsvolles Terrain für alle Charaktere, die ihr kennt und liebt."

Lesen Sie auch

"Avatar 3" wurde in einem Rutsch mit seinem Vorgänger "Avatar: Der Weg des Wassers" gedreht. Außer einiger Konzeptzeichnungen wurde bei dem Disney-Event jedoch noch nichts von Teil drei gezeigt. Bereits bekannt ist, dass er kurz nach den Geschehnissen seines Vorgängers spielen wird. Nach dem wasserverbundenen Clan der Urbevölkerung der Na'vi, um den es in Teil zwei ging, machen die Hauptfiguren nun Bekanntschaft mit einem neuen Stamm, der sich mit dem gegenteiligen Element identifiziert. Diese "Feuer-Na'vi" seien dementsprechend weitaus gewaltbereiter als andere Stämme im Kampf gegen die menschlichen Invasoren.

Noch eine lange Reise

Bis der dritte Teil der erfolgreichen Sci-Fi-Reihe erscheint, müssen sich Fans noch lange gedulden. Mitte des vergangenen Jahres wurde mitgeteilt, dass "Fire and Ash" erst im Dezember 2025 erscheinen wird - ein Jahr später als geplant. Noch länger lassen gar die beiden weiteren geplanten Fortsetzungen auf sich warten: "Avatar 4" erscheint statt 2026 nun erst 2029, der Abschluss der Reihe flimmert 2031 über die Leinwände. Im Vergleich zur Lücke zwischen dem Franchise-Auftakt und seiner Fortsetzung ist das dennoch ein Katzensprung: "Der Weg des Wassers" erschien erst rund 13 Jahre nach "Avatar: Aufbruch nach Pandora".