Avantgardistischer Look: Nina Hoss im ungewöhnlichen Dress bei den Independent Spirit Awards

Nina Hoss hat bei den Film Independent Spirit Awards mit einem avantgardistischen, mit Ketten verzierten Kleid für Gesprächsstoff gesorgt. Damit hob sich die Schauspielerin deutlich von den klassisch-glamourösen Roben vieler Kolleginnen ab.
Nina Hoss (50) war bei den diesjährigen Film Independent Spirit Awards als nominierte Darstellerin zu Gast. Sie trat in der Kategorie "Best Supporting Performance" für ihre Rolle im Film Hedda (2025) an - einer modernen Adaption von Hedda Gabler des Dramatikers Henrik Ibsen (1828-1906), mit Tessa Thompson (42) in der Hauptrolle. Der Preis ging jedoch an Naomi Ackie (34) für "Sorry, Baby".