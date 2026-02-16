Avantgardistischer Look: Nina Hoss im ungewöhnlichen Dress bei den Independent Spirit Awards

Nina Hoss hat bei den Film Independent Spirit Awards mit einem avantgardistischen, mit Ketten verzierten Kleid für Gesprächsstoff gesorgt. Damit hob sich die Schauspielerin deutlich von den klassisch-glamourösen Roben vieler Kolleginnen ab.

Nina Hoss (50) war bei den diesjährigen Film Independent Spirit Awards als nominierte Darstellerin zu Gast. Sie trat in der Kategorie "Best Supporting Performance" für ihre Rolle im Film Hedda (2025) an - einer modernen Adaption von Hedda Gabler des Dramatikers Henrik Ibsen (1828-1906), mit Tessa Thompson (42) in der Hauptrolle. Der Preis ging jedoch an Naomi Ackie (34) für "Sorry, Baby".

Die Spirit Awards gelten als wichtigste Auszeichnung für den unabhängigen Film in den USA und ziehen traditionell viele internationale Schauspielerinnen und Schauspieler an, deren Arbeiten jenseits der großen Studio-Produktionen stattfinden.

Der auffällige Look bei den Spirit Awards

Ihr Kleid fiel vor allem durch die markanten Ketten-Details auf, die über das gesamte, ansonsten eher schlichte, dunkle Kleid verliefen und dem Outfit eine fast skulpturale Anmutung gaben.

Mit ihrem Look bricht die gebürtige Stuttgarterin bewusst mit Erwartungen an klassisch-elegante Award-Mode und erinnert stattdessen eher an Performance-Kunst oder ein Kostüm aus einem Arthouse-Film. Gerade im vergleichsweise lässigen, oft minimalistischen Stil der Spirit Awards setzte Hoss damit einen Kontrapunkt zu Pastellkleidern und puristischen Silhouetten auf dem diesjährigen Blue Carpet.

Frühere Style-Momente von Nina Hoss

Nina Hoss hat in der Vergangenheit immer wieder mit bewusst reduzierten, aber raffiniert geschnittenen Looks von sich reden gemacht, etwa bei großen europäischen Festivals wie der Berlinale, den Filmfestspielen von Venedig oder der Berlin Fashion Week. Dort fiel sie häufiger durch klare Linien, gedeckte Farben und einen eher intellektuellen Chic auf.

Der kettenbesetzte Spirit-Awards-Look wirkt vor diesem Hintergrund wie eine deutlich mutigere, experimentellere Weiterentwicklung ihres bisherigen Stils und unterstreicht ihren Ruf als jemand, der Mode eher als Ausdruck von Haltung denn als reinen Glamour versteht.

Schauspielerisch hatte Nina Hoss in den vergangenen Jahren unter anderem mit Auftritten in der US-Serie "Homeland" und in dem Oscar-nominierten Film "Tár" mit Cate Blanchett ihre internationale Präsenz weiter ausgebaut. Hoss gilt damit als eine der wenigen deutschen Schauspielerinnen, die dauerhaft sowohl im europäischen Autorenkino als auch in US-Produktionen gefragt sind.