Avantgarde-Mode aus Stuttgart: Warum eine Jacke 554 Euro kostete – und Pal Offner jetzt trotzdem schließen muss

Ausverkauf: Das kleine, exklusive Stuttgarter Modelabel Pal Offner macht nach elf Jahren dicht. Die Gründerinnen rechnen vor, warum sich das Geschäft in der Nische nicht mehr rechnet.
Sabina Pal und Nele Offner, die beiden Gründerinnen des Stuttgarter Modelabels Pal Offner geben auf. Die Herbst-/Winterkollektion war die letzte des kleinen Unternehmens, das die beiden vor elf Jahren gegründet haben. Jetzt ziehen die Frauen einen Schlussstrich mit einem großen Abschiedsevent von diesem Freitag bis Sonntag (21. bis 23. November). „Wir schließen unser Modelabel nicht, weil wir keine Ideen mehr haben, sondern weil wir so nicht mehr wollen“, sind sich die beiden Frauen einig, die viel Herzblut und Kreativität ins Unternehmen gesteckt haben.