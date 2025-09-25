Ava Raine ist ebenfalls Wrestlerin: Dwayne Johnson: Seltener Auftritt mit seiner Tochter

Bei der Filmpremiere in London zu seinem neuen Kinostreifen "The Smashing Machine" bringt Hauptdarsteller Dwayne Johnson seine Tochter Simone Alexandra Johnson mit auf den roten Teppich. Als Ava Raine ist sie auch als Wrestlerin bekannt.
Seltener Vater-Tochter-Auftritt auf dem roten Teppich in London: Zur Premiere seines neuen Films "The Smashing Machine" brachte Hauptdarsteller Dwayne Johnson (53) eine besondere Begleitung mit. An der Seite des Hollywoodstars war seine Tochter Simone Alexandra Garcia Johnson (24).