1 Beschäftigte des Autozulieferers Mahle nehmen an einer Kundgebung der IG Metall vor der Firmenzentrale in Stuttgart-Bad Cannstatt teil. Foto: dpa/Marijan Murat

Schwarze Kleidung, schwarze Luftballons – die Beschäftigten des Stuttgarter Zulieferers Mahle Behr kämpfen um ihre Arbeitsplätze.















Link kopiert

Stuttgart - Der Countdown läuft. Drei, zwei, eins – pünktlich um fünf vor zwölf legen die Veranstalter los. Musik dröhnt aus den Lautsprechern, einige Demonstranten hauen mit Holzknüppeln lautstark tiefe Dellen in die mitgebrachten Blecheimer. Schwarze Luftballons wiegen sich im Wind. Trillerpfeifen sind keine zu hören; das ist wohl Corona geschuldet. Die IG Metall kennt sich mit Symbolik aus. „Ohne Zukunft sehen wir schwarz“, ist auf Transparenten zu lesen. Die Lage spitzt sich zu, sagen die Betriebsräte.

Die Sorge um ihre Arbeitsplätze treibt die Beschäftigten des Autozulieferers Mahle Behr, eine Tochter des Mahle-Konzerns, an diesem nasskalten Oktobertag vor die frühere Behr-Zentrale an der Mauserstraße in Stuttgart-Feuerbach. 1300 sollen es gewesen sein, hat die IG Metall gezählt. Die Situation spitzt sich zu, sagen die Vertreterinnen der Arbeitnehmer in Bezug auf die laufenden Verhandlungen.

Nun mache das Management Druck

Rückblende: Vor mehr als einem Jahr hat der Mahle-Konzern angekündigt, dass er deutschlandweit 2000 Stellen – und weltweit 7600 – streichen will. Es wurden Programme aufgelegt, um Kündigungen zu vermeiden. Diese wurden auch recht gut angenommen; rund 80 Prozent des geplanten Abbaus konnte so geräuschlos vollzogen werden, ist zu hören. Doch nun mache das Management Druck, sagen Ljiljana Culjak und Nektaria Christidou unisono. Sie sind die Betriebsratsvorsitzenden von Mahle Behr, also dem Bereich von Mahle, der sich mit dem Thermomanagement beschäftigt. Culjak vertritt die Belegschaft am Entwicklungsstandort in Stuttgart-Feuerbach und Christidou im Werk Mühlacker.

Der Druck hat sich etwa am Standort Stuttgart-Feuerbach erhöht. 39 Millionen Euro sollen die Beschäftigten nun einsparen, erzählt Culjak aus der letzten Verhandlungsrunde. Der Grund: Die ursprünglichen Mahle-Pläne von 2020 sahen vor, dass 350 Entwicklungsstellen dem Rotstift zum Opfer fallen sollen. Es fehlen nach aktuellem Stand 98 Freiwillige, um die Abbauzahl zu erreichen. Deshalb sollen nun die Beschäftigten den Gürtel enger schnallen, „um die Einsparlücke zu schließen“, kritisierte Culjak.

Die Mahle-Geschäfte haben sich zuletzt deutlich erholt

Corona

Die Pandemie hat deutliche Spuren in den Zahl des Mahle-Konzerns hinterlassen. Im vergangenen Jahr ist der Umsatz um knapp 19 Prozent eingebrochen. Der Zulieferer hat tiefrote Zahlen geschrieben. Unter dem Strich wird für 2020 ein Verlust von 434 Millionen Euro ausgewiesen; bereits das Jahr zuvor war verlustreich (minus 212 Millionen Euro).

Erholung

In diesem Jahr laufen die Geschäfte deutlich besser. Mahle hat im ersten Halbjahr einen Umsatzsprung von 32 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro verbuchen können. Auch der Gewinn ist mit 55 Millionen wieder positiv.

Beschäftigte

Ende vergangenes Jahr hat das Stiftungsunternehmen weltweit exakt 72 184 Mitarbeiter beschäftigt. Das waren fast 7400 weniger als Ende 2018. Damals standen knapp 79 600 Personen auf der Gehaltsliste, weder in den Jahren davor noch danach wurde ein so hoher Wert erreicht.